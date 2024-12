Tvzap.it - Cinema in lutto, se ne va la grande attrice: aveva 67 anni

Il mondo delpiange la scomparsa di una. Nota per ruoli in serie tv come “NCIS”. L’annuncio della sua dipartita è arrivato dall’agente dell’interprete, che si è spenta a 67.Leggi anche:nelitaliano, addio all’indimenticabileLeggi anche: Maxi tamponamento in Italia, coinvolte cinque auto: traffico in tiltin, se ne va laDiane Delano, un’americana nota per i suoi ruoli in ” Un’infermiera ” e “The Wicker Man”, è morta.67. Secondo il suo portavoce, Delano è morta venerdì sera dopo aver lottato contro una breve malattia. Delano è apparso nel ruolo dell’agente Barbara Semanski in 12 episodi della sitcom della CBS “Northern Exposure” e ha interpretato il ruolo di Suor Beech nel remake del 2006 di “The Wicker Man”.