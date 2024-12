Lettera43.it - Carlo Conti: «Tony Effe e Fedez a Sanremo? Canteranno e basta»

Fra YouTube, social media e piattaforme streaming se ne sono detti di tutti i colori. Sul palco del Festival di2025, però,penseranno solo alla musica. Ne è convintoche, ospite di Bruno Vespa durante il programma Cinque Minuti su Rai 1, si è detto piuttosto tranquillo sulle loro esibizioni. «Sono due ragazzi molto intelligenti,. Io ne sono sicuro», ha sentenziato il direttore artistico e conduttore della manifestazione alla vigilia di Sarà, la finale dei Giovani in onda mercoledì 18 alle 21.30 proprio sul primo canale. «Il dissing? Fa parte del colore e del calore, staremo a vedere», ha concluso, mentre prosegue la polemica per la ritrattata – da parte del Comune di Roma – partecipazione dial Capodanno in città.nei loro videoclip (Screenshot YouTube).