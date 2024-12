Ilrestodelcarlino.it - Boom di b&b e affitti brevi: "Così il centro diventa inaccessibile ai residenti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Il rischio è che ilstorico di Ascoli diventi sempre piùper la residenzialità". Si alza anche sotto le cento torri la protesta contro glianche se qui, per ora, di ’keybox’ se ne vedono poche. Sono quelle piccole scatole di plastica che si aprono con una combinazione numerica e che al contengono le chiavi per entrare in un appartamento affittato online per pochi giorni. In varie zone d’Italia sono state oggetto di proteste: a Firenze sono state coperte con cerotti rossi, a Roma nascoste da cappelli verdi come quelli di Robin Hood. Azioni simili anche a Milano, Bologna e in altre zone d’Italia. La situazione preoccupa anche i sindacati di proprietari di immobili Aspi, Confedelizia, Uppi, Confabitare e quelli degli inquilini Sicet, Sunia, Uniat e Unione Inquilini ad Ascoli.