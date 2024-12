Ilrestodelcarlino.it - Bologna, infarto mentre balla: salvato dal defibrillatore in balera

, 17 dicembre 2024 – Una serata di ballo come tante al centro sociale Falcone di Riale, a Zola Predosa, si è trasformata in una corsa contro il tempo quando Franco Righelli, che abita a Lippo Calderara e ha 75 anni,era in pista, si è accasciato improvvisamente a terra per un arresto cardiaco. Determinante è stata la tempestività della rete d’emergenza, a partire da Mauro Montuschi che quella sera è intervenuto immediatamente con massaggio cardiaco e. "Ho visto che nessuno sapeva usarlo e sono intervenuto. Prima ho praticato il massaggio cardiaco per quattro minuti, poi ho utilizzato il Dae – racconta Mauro –. Avevo fatto il corso di formazione e spero che questa esperienza spinga altre persone a fare lo stesso”. L’allarme è scattato alle 22,09, con la chiamata alla Centrale operativa 118 Emilia Est.