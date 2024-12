Quotidiano.net - Belve, analisi di un programma di successo

Martedì 17 dicembre 2024 l’ultima puntata di questa stagione di “”, ildi Francesca Fagnani in onda su Rai 2, tra i più attesi e chiacchierati. In questa ultima edizione sono state trasmesse 4 puntate, con l’esordio avvenuto il 19 novembre scorso. Ben 11, a oggi, le stagioni del format che si è guadagnato, con merito, la prima serata., unin tv (e social) L’attuale stagione diha assicurato nomi importanti e di richiamo per il pubblico. Tra questi ricordiamo Mara Venier, Flavia Vento, Carmen Di Pietro, Tina Cipollari e Jovanotti (previsto nell’ultimo appuntamento dell’anno). E, a parte, va ovviamente segnalata l’intervista “monca” a Teo Mammucari. Il conduttore e comico è finito nell’occhio del ciclone mediatico per aver abbandonato ildopo circa 15 minuti di (faticosa) registrazione.