Auto slitta, esce di strada e resta in bilico sulla riva del canale

Vigili del Fuoco in azione, la notte scorsa in via Bassa Paolucci, tra Formigine e la frazione di Casinalbo. Un’mobile finita fuoricon tutta probabilità a causa del fondole sdrucciolevole ha infatti finito la sua corsa insponda di uncon la conducente bloccato al suo interno. Facile immaginare lo spavento per la persona rimasta nell’abitacolo, soccorsa appunto dai Vigili del Fuoco che hanno prima messo in sicurezza l’vettura, ancorandola ad un grosso albero collocato a bordo, e poi hanno estratto dall’la conducente per affidarla alle cure dei sanitari del 118, sopraggiunti sul posto insieme si Carabinieri della stazione formiginese. Per la conducente, risultata per fortuna in condizioni non gravi, soprattutto un grosso spavento.