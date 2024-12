Lanazione.it - Anziani legati e rapinati. Aggressione brutale: "Abbiamo vissuto un’ora di terrore"

E’ appena rientrata dal pronto soccorso del San Giuseppe dopo una nottata che difficilmente dimenticherà. Accanto a lei c’è il marito, compagno di una vita: si sono fatti forza anche in questa terribile vicenda. Le ferite sono evidenti e fanno male. Per lei setto nasale fratturato, sbucciature intorno alla bocca, alle gambe, alle braccia, sui piedi. In tutti quei punti "mangiati" dal nastro adesivo che i ladri hanno usato per immobilizzarla e impedirle di gridare. Segni sul viso, dolori e tanta stanchezza. Per sostenere un trauma del genere ci vuole coraggio e ne hanno da vendere i dueconiugi di Avane, picchiati edomenica sera mentre erano in casa, soli come ogni sera, davanti alla tv. La coppia di ottantenni, residente in via del Borghetto, è uscita viva dall’incubo ma le lesioni più profonde sono quelle che non si vedono.