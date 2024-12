Ademola Lookman è incoronata nuovo Pallone d’Oro Africano 2024

Leggi su Justcalcio.com

-12-16 22:35:45 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:Nonostante la sconfitta nella finale di Coppa d’Africa contro la Costa d’Avorio, La Nigeria ha mantenuto ancora una volta la corona del. E se Victor Osimhen ha vinto il premio l’anno scorso, Questa volta è stataa vincere il premio a 27 anni. alla prima nomination della carriera.“Voglio ringraziare il presidente, la società e i tifosi per il sostegno che mi hanno dato. Per me eQuesto premio è una benedizioneper me, per la mia famiglia, per la mia squadra: essere riconosciuto come il miglior giocatoreè qualcosa di incredibile, ne sono molto orgoglioso. In quattro anni il mio mondo è cambiato. Voglio dire ai bambini e alle persone che mi guardano di non scoraggiarsi.