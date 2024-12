Gossipnews.tv - ADDIO A MEDIASET: Brutto Colpo Per Simona Branchetti!

potrebbe lasciare Canale 5 per approdare in RAI. Nuove ipotesi sul suo futuro. Ecco che cosa succederà!Il futuro disu Canale 5 sembra in bilico. Da tempo, la giornalista è un volto familiare di Pomeriggio5, avendo spesso sostituito prima Barbara d’Urso e poi Myrta Merlino. Inoltre, ha condotto la versione estiva del programma, Pomeriggio5 News, e il mattutino Morning News. Nonostante la sua crescente popolarità, qualcosa potrebbe cambiare presto.Secondo alcune indiscrezioni,sarebbe vicina a lasciareper approdare alla RAI. Recentemente, la giornalista ha partecipato come moderatrice all’evento Atreju, organizzato dal partito Fratelli d’Italia, attirando l’attenzione di alcuni dirigenti della tv pubblica. Si vocifera che ci sia già un’offerta concreta in gioco, e ora spetterebbe a lei decidere se tentare questa nuova avventura o restare fedele alla squadra di Pier Silvio Berlusconi.