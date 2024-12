Lanazione.it - Un weekend in bianco. Impianti e rifugi pieni, poi le code al rientro: “Turisti scoraggiati”

Montagna, 16 dicembre 2024 – Dopo essersi fatta desiderare fin troppo a lungo, la neve è finalmente arrivata: “tanta ma non tantissima, più che sufficiente per divertirsi e sciare alla grande – afferma Rolando Galli, presidente della Società Abetone Funivie - Le piste dove abbiamo quella programmata assieme a quella naturale hanno offerto uno spettacolo unico e una sciabilità di rara bellezza. Aperte dall’Ovovia Zeno, sia Zeno 3 che Stadio, Pulicchio e raccordi andata e ritorno e Seghi. In Val di Luce aperte Celina, Passo di Annibale fino a metà, seggiovia del Gomito e tutti i campi scuola”. In questoc’è stato un ottimo afflusso. Neve, il turismoriparte: si apre la stagione “Il panorama è incantevole – prosegue Galli - anche chi è abituato a vederlo tutto l’anno non può esimersi dal fermarsi a goderne la vista, in questi giorni di una bellezza veramente unica, per questo e per la qualità della neve, oltre che per la preparazione delle piste, ci sono tutti i presupposti per buoni risultati.