Tragica pausa sigaretta… Operaio cade dal balcone di un edificio Purtroppo inutili i soccorsi Aveva 32 anni E’ successo alla periferia di Cassino

Un dramma ha sconvolto la città dinella giornata di oggi, dove undi 32è deceduto dopo essere precipitato da unin via Casilina Sud. La tragedia si è consumata poco dopo le 13.30 e ha lasciato sgomenti colleghi e residenti.La dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni, il giovanedeciso di fare unadurante il lavoro, uscendo sulper fumare una sigaretta. Poco dopo, non vedendolo rientrare, i colleghi si sono insospettiti e hanno iniziato a cercarlo., la ricerca ha avuto un epilogo tragico: il corpo dell’è stato rinvenuto nel piazzale sottostante l’.La caduta da diversi metri di altezza non ha lasciato scampo al 32enne. Nonostante il rapido intervento del personale sanitario del 118, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.