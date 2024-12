Ilrestodelcarlino.it - Tamponamento tra due auto. Bimba ricoverata in ospedale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tantissima paura per la bambina che nel tardo pomeriggio di ieri è rimasta ferita seriamente a un piede (sospetta frattura) nell’incidente che è accaduto lungo strada provinciale 66 a Corporeno, all’altezza del distrubutore Vecchietti. Erano le 17.30 circa quando è scatatta la richiesta di soccorso alla centrale del servizio 118. Secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte della polizia locale di Cento, l’con a bordo la piccola, una Nissan Micra, sarebbe stata tamponata da un’altra vettura, una Fiat 500 Cross alla cui guida c’era un anziano. I motivi dele l’esatta dinamica sono all’esame della Municipale di Cento, probabilmente una distrazione. In un primo momento le condizioni della piccola sono sembrate piuttosto gravi, tanto che l’allarme per il soccorso è partito con un codice rosso.