Sorriso Il Castenaso di Rizzo fa festa

Continua la splendida cavalcata dello Zola Predosa di Nicola Zecchi. Partito per salvarsi, il team zolese è ancora imbattuto e, grazie al successo contro l’Arcetana, si trova al secondo posto solitario a una sola lunghezza dalla capolista Correggese Nel girone B, le cinque bolognesi hanno portato a casa l’ottimo bottino di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Ildi Fabioha regolato 3-1 il Vis Novafeltria issandosi così in seconda posizione ad appena tre punti di distanza dalla capolista Tropical Coriano (che nell’anticipo di sabato ha regolato di misura il Medicina Fossatone di Franco Farneti). Il Mezzolara di Nicola Galletti, terzo, ha espugnato 3-0 il terreno di gioco del fanalino di coda del campionato Faenza, l’Osteria Grande di Vito Melotti ha impattato 1-1, tra le mura amiche, contro il Pietracuta (decisivo un rigore trasformato da Grazioso in pieno recupero) mentre il Granamica di Riccardo Regno ha strappato un buon pari a reti bianche sul campo del Sant’Agostino.