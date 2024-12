Ilnapolista.it - Sofia Goggia prima il samba poi la pastasciutta: «Ho bisogno di una bella amatriciana»

ilpoi la: «Hodi una»Repubblica, con Mattia Chiusano, racconta la gioia didopo la vittoria del Super G a Beaver Creek: finalmente un momento di leggerezza dopo dieci mesi da incubo.E in un momento così, che potrebbe essere commovente dopo il calvario passato, cosa fa una campionessa istrionica come lei? Si sfila in tutta fretta gli sci, e comincia ad accennare passi di.Alsi era dedicata nel lungo mese di allenamenti a Copper Mountain, nel periodo in cui è tornata a sentirsi discesista. A ispirarla, appunto, Pinheiro Braathen, sciatore e modello, dj e ballerino, che ha litigato col team norvegese e ha ottenuto di rappresentare il paese della madre: il Brasile. Da quando è tornato in Coppa del mondo, diventando Seleçao dello sci, manda in visibilio le folle al parterre con passi appresi nei suoi viaggi in Sudamerica.