Sicurezza nazionale avanzata, ecco perché Israele colpisce in Siria

Nella notte, sulla costa mediterraneana è stato registrato un evento sismico di magnitudo 3 dai sensori locali, ma non è stato un terremoto: a scatenare la scossa è stata una serie di bombardamenti israeliani su un deposito di munizioni nell’area di Tartus — notail porto della città è anche una base navale russa, che non è stata interessata dall’attacco.ha intensificato significativamente le sue operazioni militari indopo la caduta di Bashar al-Assad, con oltre 60 attacchi aerei effettuati nelle ultime 12 ore, colpendo infrastrutture militari, depositi di munizioni e sistemi di difesa aerea. Questi raid rappresentano l’ennesimo capitolo di una strategia consolidata da parte di Tel Aviv volta a neutralizzare potenziali minacce ai propri confini, esternalizzando la propria, in questo caso affrontando le complessità di un contesto in cui la nuova, incognita, leadershipna sta cercando di stabilizzare un Paese allo stremo dopo anni di guerra civile.