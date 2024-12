Oasport.it - Sci alpino, i promossi e bocciati: Goggia torna da fuoriclasse, riscatto Odermatt

SCI(BEAVER CREEK E VAL D’ISERE)Sofia: altro che promossa, si prende un voto altissimo dopo questo fine settimana. Rientra dopo quel terribile 5 febbraio e quella caduta tremenda in allenamento a Ponte di Legno che le costò tibia e malleolo. Dieci mesi dopocon un secondo posto in discesa che è quasi beffardo e un superG dominato in lungo e in largo. Sofia èta e la velocità è roba sua quando sta bene.Cornelia Huetter: alzi la mano chi si aspettava che potesse uscire fuori proprio lei nella discesa di domenica. La differenza l’ha fatta nella parte tecnica su Sofiafacendo leva sulle sue doti da supergigantista, ma anche nella parte di scorrimento finale nella quale incrementa e anticipa di quel tanto che basta l’azzurra, prendendosi così la settima vittoria in Coppa del Mondo.