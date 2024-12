Oasport.it - Rugby, Champions Cup: restano sette le formazioni imbattute, dominio francese

Leggi su Oasport.it

Secondo weekend dellaCup 2024/25 di, il massimo campionato europeo della palla ovale, e iniziano a chiarirsi gli stati dell’arte in chiave playoff. Dopo cinque anni è tornata a giocare inCup anche la Benetton Treviso, e dopo il ko all’esordio è arrivata, allo scadere, la prima vittoria contro Bath.Nella pool 1 sono due lea punteggio pieno, con Tolosa e Bordeaux che trovano il secondo successo con bonus con le vittorie su Exeter e Ulster, entrambe in trasferta. Alle loro spalle salgono i Leicester Tigers, alla prima vittoria. Nella pool 2, invece, sono La Rochelle e Leinster a correre, con i francesi che si sono imposti contro Bristol, mentre i dubliners hanno battuto di misura Clermont. Alle loro spalle il Clermont, affiancato dalla Benetton Treviso, rientrata così in corsa per i playoff.