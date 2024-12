.com - Roma, De Rossi: “Un errore rimanere tutta la carriera, ma non ho rimpianti”

(Adnkronos) – Daniele Desi racconta. Ospite del nuovo episodio della serie ‘Overlap’ condotta da Gary Neville, Roy Keane, Jamie Carragher e Ian Wright, l’ex allenatore dellaha parlato del presente e del futuro. Al momento della registrazione l’ex centrocampista era ancora l’allenatore giallorosso e ha iniziato parlando proprio dell’amore per lae della grande pressione che c’è intorno alla squadra: “È l’amore per questo club, il modo in cui siamo. Se io fossi uno chef sarei così, se cucinassi una carbonara e non ci fosse tanto guanciale mi arrabbierei (ride, ndr). Il calcio è molto importante per gli italiani, soprattutto a. Sappiamo che non siamo il Real Madrid e molti tifosi accettano di non vincere trofei. Loro amano la lealtà di un giocatore, l’impegno profuso in campo anche se non sei di