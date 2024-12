Lortica.it - Opocsoro

Siamo arrivati al 16 dicembre, e le stelle continuano a spettegolare su di voi. Nessuno è al sicuro: che siate nati sotto un segno di fuoco o di acqua, il cielo oggi ha deciso di divertirsi. Prendetevi un caffè (o due) e preparatevi a scoprire cosa vi aspetta.Ariete(21 marzo – 20 aprile)Oggi siete un vulcano di energia, ma ricordate che non è sempre una cosa positiva. Se continuate a “eruttare” opinioni non richieste, qualcuno potrebbe decidere di evitarvi. Usate quell’energia per fare qualcosa di utile, tipo riordinare il caos che avete creato ieri. Toro(21 aprile – 20 maggio)Oggi è il giorno giusto per coccolarvi, ma occhio a non esagerare: sì al dolce, no all’intero panettone. Qualcuno potrebbe criticarvi per la vostra lentezza nel fare le cose, ma voi rispondete con classe: la perfezione richiede tempo.