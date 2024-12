Ilrestodelcarlino.it - "Nulla da dire, stavolta i ragazzi hanno dato tutto"

È un Alberto Giuliani che entra in sala stampa con umore decisamente diverso rispetto a quello di domenica scorsa, dopo la sconfitta con Milano. Quella con Piacenza è stata una partita diversa. Ecco allora il commento di Giuliani: "Siamo stati abbastanza speculari a Piacenza, alcuni set meglio noi altri meglio loro. L’ingresso di Bovolenta ha sicuramente cambiato le carte in tavola. Contro Perugia aveva fatto le stesse identiche cose, lo avevamo preparato bene ma non siamo riusciti a fermarlo". E quel crollo nel quinto set? "i che sia finita la benzina, è più una questione mentale e di concentrazione che tecnica, lo abbiamo visto anche sulla misura delle posizioni in ricezione". Giuliani parla poi di Davyskiba e Gutierrez: "Dovevano darmi delle spiegazioni? Credo che la risposta migliore l’abbiano data con la prestazione in campo".