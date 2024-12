Zon.it - Nocera Inferiore, ritorna l’evento di beneficenza “Insieme per una pizza” all’ospedale “Umberto I”

Leggi su Zon.it

Una nuova iniziativa di, “per una”, è al centro dell’operato sociale svolto da Antonio Sbarra, iliolo dal “cuore d’oro”. Dopo una lunga serie di momenti finalizzati a tendere l’attenzione verso il prossimo, con uno sguardo a chi vive condizioni di disagio, Antoniopresso l’ospedale “I” didisi terrà venerdì 20 dicembre presso il reparto di pediatria, dove saranno offerte pizze ai degenti con un’attenzione alle mamme e bambini.“Unire il sociale al gusto offerto da unacalda, questo l’obiettivo che ormai da diversi mesi intendo raggiungere con le mie iniziative – spiega Sbarra -. Ringrazio chi mi dà la possibilità di essere presente in determinati luoghi in cui, ancor di più, risulta necessario essere al fianco e quindi far vivere l’atmosfera anche del Natale, in maniera speciale”.