Ilnapolista.it - Neres ha capito che Conte vuole anche la fase difensiva, nel Napoli le gerarchie possono cambiare (Repubblica)

hachela, nelle)Èil calciatore celebrato dai giornali dopo la vittoria degli azzurri per 3-1 a Udine.Ecco cosa scrive l’edizione napoletana diha avuto bisogno di tempo per ambientarsi in Italia ed entrare in sintonia con, che chiede ai suoi esterni d’attacco di dare una manonella. Per trovare spazio nel 4-3-3 dell’allenatore servono infatti duttilità tattica e disponibilità al sacrificio, tant’è che sulla fascia destra è diventato quasi intoccabile un gregario di lusso come Matteo Politano. A sinistra invece Kvaratskhelia sta ancora cercando di adeguarsi alle nuove consegne e pure per questo l’inizio di stagione del georgiano è scivolato via tra alti e bassi, già prima dell’infortunio.