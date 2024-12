Mistermovie.it - Mister Movie | Ryan Reynolds parla di Deadpool 4: Un Nuovo Capitolo o una Conclusione?

Ryan Reynolds ha ottenuto un successo straordinario quest'anno con Deadpool & Wolverine, non solo come attore, ma anche come produttore. Il film, uscito nel 2024 sotto l'etichetta dei Marvel Studios, ha battuto diversi record al botteghino globale, incassando oltre 1,3 miliardi di dollari e diventando il film con classificazione R con il maggior incasso di tutti i tempi. Tuttavia, sembra che Reynolds non abbia fretta di seguire con un altro film della saga.

Deadpool e il Futuro: Un Sequel È Necessario?

In un'intervista con The Hollywood Reporter, Reynolds ha condiviso il suo pensiero riguardo a Deadpool 4. Nonostante il successo travolgente di Deadpool & Wolverine, l'attore ha espresso incertezza su un possibile sequel.