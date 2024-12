Lopinionista.it - Migranti, Tajani: “Nessun fallimento dei centri in Albania”

LAMEZIA TERME – “Non c’e’ alcundeiperin”. Cosi’ Antonio, vicepremier e segretario di Forza Italia, parlando con i giornalisti a Lamezia Terme a margine di un’iniziativa del partito. “Non stiamo pensando – ha aggiunto– di chiudere i. Siamo in attesa di una decisione della Corte di giustizia, ma intanto andiamo avanti con l’idea di utilizzare queiper fare in modo che ci siano i tempi giusti per identificare iche vengono da Paesi sicuri e che possono essere accompagnati in Paesi sicuri se non hanno il diritto di essere considerati rifugiati politici nel nostro Paese”.L'articolo: “deiin” L'Opinionista.