Manovra, testo in aula Camera mercoledì

21.00 Nessun accordo sui tempi di esame e approvazione della Legge di Bilancio tra maggioranza e opposizioni: questo è ciò che è emerso alla fine della riunione dei Capigruppo alla. Ladovrebbe arrivare alla discussione dell'18, quando sarà con ogni probabilità posta la questione di fiducia. Intanto spunta un fondo al Mef in favore degli enti locali e per micro-interventi da ripartire sulla base di uno specifico atto di indirizzo delle Camere e fondi per le vittime di violenza.