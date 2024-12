Ma che fa? Qui non decide lei Fabio Fazio imprevisto a Che tempo che fa | rimprovero in studio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Colpo di scena durante la scorsa puntata di Cheche fa di. Il conduttore ha deciso di fare unin diretta, alla luce di quanto è successo nel suo. Inizialmente lui non aveva compreso perfettamente cosa stesse succedendo, poi ha avuto gli opportuni chiarimenti e a quel punto ha reagito in quel modo, scatenando anche delle risate.Durante Cheche fa,ha in qualche modo protestato e quindi rimproverato una persona per una richiesta particolare. La scena si è consumata davanti a Gianni Morandi, infatti il cantante era nel programma del canale Nove per festeggiare i suoi 80 anni. Si è esibito davanti a tutti poi è accaduta una cosa insolita.Leggi anche: “Come Mariotto”. La vip abbandona lodi Cheche fa all’improvviso, in piena direttain diretta: “Non puòre lei”La puntata del 15 dicembre ha fatto emozionare molti telespettatori, visto che Gianni Morando ha cantato diversi suoi brani famosissimi.