Ilnapolista.it - L’auto di lusso per i calciatori è un modo per farsi accettare dallo spogliatoio (El Paìs)

L'articolo comincia così:Mi sono sempre chiesto perché i(giovani, molti single, la maggior parte senza figli) guidino macchine così sproporzionatamente grandi. Era qualcosa che non capivo, fino a quando uno di loro, un giovane top player mi ha proposto la teoria chemobile per iè una sorta di rito di passaggio. Ha spiegato che quando uno arriva in uno, o ha un nuovo e più importante ruolo nella squadra, si sente obbligato a rispettare una serie di tradizioni e codici nel processo di appartenenza al gruppo e di consolidamento del suo status.