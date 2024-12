Ilrestodelcarlino.it - La Villa d’Oro regola Grassobio. Modena Volley e Carpi ko

Il turno di riposo costa la vetta della classifica alla Stadium Mirandola, ma almeno consegna al turno infrasettimanale, in programma mercoledì sera, una classifica che adesso è più comprensibile, con Bologna in testa un punto davanti alla Stadium, ma con cinque squadre nel giro di quattro punti, compresa la National, che senza grossi sforziGrassobbio 3-0 (25/21 25/18 25/18) pur priva di Giacomo Ghelfi, ben sostituito da Martinelli. Niente da fare invece pered Uni, impegnate contro le altre due di alta classifica: i giovani di Andrea Asta impegnano severamente i bergamaschi dello Scanzorosciate, ma non portano a casa nulla, arrendendosi 0-3 (22/25 23/25 21/25). Identico risultato per l’Uni, che ripiomba in difficoltà contro un Benacus cinico e più concreto nel momento decisivo della gara, quel terzo set chiudo dopo ottanta colpi: finisce 0-3 (16/25 21/25 39/41), ma quel terzo set rimane sullo stomaco.