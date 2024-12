Movieplayer.it - La star di Friends Lisa Kudrow si scaglia contro il nuovo film di Robert Zemeckis: ecco perché

L'ex-disi ètal'uso dell'intelligenza artificiale nelHere, con Tom Hanks e Robin Wright, in uscita in sala Nonostante il fattore nostalgia di Here di, che vede riunite ledi Forrest Gump Tom Hanks e Robin Wright in un racconto multigenerazionale, il suo uso dell'IA ha fatto storcere il naso a più di qualche persona e l'ex interprete di Phoebe nella sit-comè una queste.ha recentemente criticato l'uso del de-invecchiamento digitale fatto dalper rappresentare il cast nei panni dei loro personaggi in diversi periodi di tempo e l'ha vista come "un'approvazione per l'IA", dopo che gli scioperi della SAG-AFTRA e della WGA avevano chiesto di regolamentare maggiormente l'uso di .