Ilgiorno.it - La Powervolley si vendica. Taranto mai in partita

Leggi su Ilgiorno.it

Di nuovo davanti al proprio pubblico, dopo ladell’Unipol Forum contro Perugia e a seguito dell’indisponibilità dell’Allianz Cloud per il Premier Padel, l’Allianz Milano si impone sulla Gioiella Prismaper 3 set a 0, riscattando la secca sconfitta di un girone fa. Risultato mai in discussione per la compagine lombarda che diinsta sempre più trovando chimica tra i propri giocatori e un buon livello di gioco. Per la prima di ritorno di Superlega, coach Piazza, conferma il sestetto più impiegato in questa stagione: diagonale Porro – Reggers, schiacciatori Louati e Kaziyski, al centro Caneschi e Schnitzer, libero Catania. I padroni di casa impiegano qualche minuto in più a ingranare e trovare ritmo, a differenza dei pugliesi, subito aggressivi con Lanza. Pian piano, i meneghini recuperano una manciata di punti di svantaggio e vanno al comando grazie alle diagonali del solito Reggers (poi premiato MVP dell’incontro grazie ai suoi 19 punti) e a qualche colpo d’astuzia di Kaziyski.