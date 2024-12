Quifinanza.it - La Manovra 2025 agita le opposizioni che scrivono una lettera a Fontana, proposte respinte

Alta tensione in Parlamento sulla: lerifiutano l’impostazione di governo e maggioranza e si appellano, con una, al presidente della Camera Lorenzo(nella foto) al fine di convincerlo a dichiarare inammissibili alcuni emendamenti.ha però respinto l’istanza non ravvisando irregolarità.I capigruppo di Pd, M5S, Iv e Avs, ma senza il supporto di Azione, hanno inviato unaper chiedere di bloccare le modifiche al testo presentate in commissione Bilancio. La critica è dura: troppi interventi ed eccessivamente eterogenei, al punto da configurare una vera e propriaparallela, impossibile da analizzare visti i tempi ristretti. L’accusa, con un testo modificato da emendamenti che abbracciano temi quanto mai disparati, è quella di avere ridotto il confronto parlamentare a una pura formalità.