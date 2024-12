Oasport.it - John Elkann soddisfatto: “Stagione positiva per la Ferrari tra F1 e WEC. Grazie a Sainz per questi 4 anni”

Va in archivio un 2024 abbastanza positivo per lain ambito racing, nonostante la mancata conquista di un titolo mondiale tra Formula Uno e WEC. La leggendaria casa emiliana si è comunque tolta delle grandi soddisfazioni, vincendo per il secondo anno consecutivo la 24 Ore di Le Mans nella classe regina Hypercar e ottenendo ben cinque successi di tappa complessivi in F1 (tra cui Montecarlo e Monza).“Laè stataai nostri team che si sono impegnati al massimo per onorare lo spirito racing di. Resteranno memorabili le vittorie di gare iconiche sia nel Mondiale Fia Wec che in Formula 1. Non scorderò mai la domenica 1 settembre, un giorno speciale in cui abbiamo vinto sia ad Austin che a Monza. Ci siamo confermati vincitori alla 24 Ore di Le Mans per il secondo anno consecutivo.