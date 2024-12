Sport.quotidiano.net - Il Grifone vola ancora. Ghiviborgo al tappeto

Settima vittoria consecutiva del Grosseto che si sbarazza con estrema facilità del. I biancorossi di mister Consonni infliggono un netto 3-1 (doppietta di Marzierli e gol di ierna)ad una formazione, quella allenata da Bellazzini, che gioca un calcio troppo disinvolto. E a volte ne paga le conseguenze. I due tecnici confermano gli schieramenti di sette gironi fa. Avvio alla grande per il Grosseto che sblocca il risultato dopo pochi minuti. E il bomber Marzierli che al 6’ realizza da buona posizione dopo un pasticcio difensivo della difesa avversaria che è apparsa un po’ incerta in questa prima fase di gara. Dopo solo un minuti, infatti, Cretella ha sprecato una facile occasione. Gli ospiti cercano di reagire, ma non riescono a creare problemi alla porta difesa da Raffaelli. Maremmaniavanti con gli avversari che appaiono un po’ disorientati e incapaci di far male.