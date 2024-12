I fantomatici dubbi sugli UFO e la Stazione spaziale internazionale

Leggi su Open.online

Circola una clip dove Massimo Mazzucco espone varisu presunte anomalie presenti in alcuni filmati girati dentro la(ISS). Tutto però sfocia nell’ipotizzare che la struttura orbitante serva come copertura, per raccogliere informazioniUfo, qui intesi come visitatori extraterrestri. Ma tanto il filmato parziale quanto il video integrale sono diventati un boomerang.Per chi ha fretta:Una clip parziale di Mazzucco sulla ISS si concentra maggiormente suidel regista riguardo alla teoria della terra piatta, emergere così una frattura del mondo complottista nei suoi confronti.La fonte integrale invece è invece più incentrata sulla tesi che vi sia un complotto della NASA volto a occultare i casi ufologici.In realtà gli esempi suggeriti nel filmato sono vecchi temi già smentiti o che presentano spiegazioni ben più plausibili e “terrene”.