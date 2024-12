Isaechia.it - Grande Fratello, Helena Prestes cotta di Javier Martinez: “Lo desidero proprio! Io l’avrei già baciato, quindi…”

Tra le tante coppie o presunte tali che sono nate in questi mesi all’interno della Casa delc’è anche quella formata da.Nelle ultime settimane, infatti, i due si sono avvicinati particolarmente e se da un latosi è mostrato più reticente, preferendo non dichiararsi e lasciando una porta aperta ad altre conoscenza, come quella con l’inquilina Chiara Cainelli (di cui vi avevamo parlato QUI), al contrarionon ha esitato ad ammettere di provare un sentimento pere negli scorsi giorni si è dichiarata al diretto interessato (clicca QUI per leggere).A raccontare il momento era stato, nel corso di una chiacchierata con Maria Vittoria Minghetti:Prima abbiamo parlato e lei si è lasciata andare. Si è dichiarata.