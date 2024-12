Lanazione.it - Dove si vive meglio in Toscana? La classifica e le città che vincono e perdono

Firenze, 16 dicembre 2024 – L’indagine annuale del Sole 24 Ore, attiva dal 1990, rappresenta un punto di riferimento per valutare la qualità della vita nelle province italiane. Quest’anno le province toscane si trovano di fronte a una realtà complessa: alcune eccellono in settori chiave, altre registrano preoccupanti segnali di declino. Basata su 90 indicatori statistici raggruppati in sei macro-aree (“Ricchezza e consumi”, “Affari e lavoro”, “Ambiente e servizi”, “Demografia, salute e società”, “Giustizia e sicurezza” e “Cultura e tempo libero”), l’indagine 2024 offre una fotografia approfondita, con diverse novità, come l’introduzione di indicatori su rischio idrogeologico, disuguaglianze reddituali e mensilità di stipendio necessarie per acquistare casa. Qualità della vita, nel 2023 era andata così A livello nazionale, Bergamo si aggiudica il primo posto, seguita da Trento e Bolzano.