Ci sposiamo volevamo annunciarlo qui Per l’amata coppia di Canale 5 mancava solo il matrimonio | la proposta davanti a Silvia Toffanin

È tornato come ogni weekend l’appuntamento con Verissimo, il programma condotto dasu5 tutti i sabati e tutte le domeniche. Per il secondo appuntamento del weekend con Verissimo,ha accolto per la prima volta nello studio Fiorella Mannoia, interprete e cantautrice. Romina Power è tornata nello studio di insieme a Kabir Bedi per raccontare la loro profonda amicizia e il recente viaggio che hanno fatto insieme in India. Nel corso della puntata, Vincenzo Gualzetti, il papà di Chiara, vittima di femminicidio a soli 15 anni, ha condiviso il suo dolore con il pubblico e la padrona di casa. Dalla scuola di Amici, sono stati ospiti due coppie che uniscono la danza e la vita: Giulia Pauselli con Marcello Sacchetta e Veronica Peparini con Andreas Müller. Infine, Paola Caruso, showgirl e opinionista, è tornata a parlare delle difficoltà di salute che avevano colpito il figlio Michele, aggiornando il pubblico sulla sua situazione.