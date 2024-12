Movieplayer.it - Christian Bale affianca Nicolas Cage nel "videogame movie" definitivo

Si preannuncia davvero fuori dal comune il biopic che sta preparando David O. Russell, che si concentrerà sulla guerra tra l'ex allenatore di football John Madden e il campione Joe Montana per realizzare ilsullo sport. Cast in evoluzione per il preannunciato Madden, nuova pellicola biografica di David O. Russell dedicata all'icona del football americano John Madden, storico allenatore degli Oakland Raiders. A interpretare il personaggio sarà, ma adrlo ci sarà - come ha svelato l'insider Daniel Richtman, il mimeticoche si calerà nei panni dell'ex proprietario dei Raiders, Al Davis. Prodotto da Amazon MGM, Madden sarà girato nei primi mesi del 2025. La sceneggiatura originale, firmata da Cambron Clark, ha fatto parte della Blacklist dei migliori script privi di produttore per diversi anni.