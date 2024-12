Sport.quotidiano.net - Bologna, una prova di forza. Odgaard manda ko la Fiorentina. E’ un derby che profuma d’Europa

Torino, Lisbona,. In tre mosse Vincenzo Italiano ha fatto scacco matto al passato. Prima ha dominato a casa di Thiago Motta, dimostrando a tutti che ’godere’ è un verbo che si può coniugare ancora al presente. Poi ha sfiorato l’impresa nel tempio del Benfica, e ieri ha completato l’opera schiacciando laal Dall’Ara. Tre partite per certificare finalmente l’inizio di una nuova era che, sì, è cominciata mesi fa sotto il sole di Valles, ma che è dovuta passare attraverso tante curve e tanti problemi. Nell’esultanza rabbiosa al fischio finale della sfida contro la sua ex squadra, c’è tutta la fatica che il tecnico rossoblù ha dovuto fare per scalare le montagne di paragoni, dubbi e pregiudizi che gli si sono parate davanti il giorno in cui ha varcato la soglia di Casteldebole.