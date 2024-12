Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C torna al successo il CUS Pisa Cosmocare in casa con Agliana

, 16 dicembre 2024 –finalmente alilCUS, e lo fa in modo convincente, nell’undicesima giornata del campionato diC. Di fronte al proprio pubblico, in un palazzetto che aveva visto vincere gli universitari solo una volta in cinque gare, gli uomini di Scocchera hanno avuto la meglio sull’esperta Endiasfalti, al termine di un match equilibrato, che Burgalassi e compagni hanno dimostrato di saper vincere nettamente nel momento topico, smentendo una buona volta le molte maldestre sconfitte maturate nel finale. I gialloblù, che hanno segnato ben 11 triple, hanno così abbandonato l’ultimo posto in classifica, raggiungendo al penultimo il CUS Firenze. LA CRONACA – Parte subito forte la Pallacanestro, ma i padroni dino in partita, in un match godibile senza esclusione di colpi, ed il primo quarto termina in sostanziale equilibrio sul 18-19.