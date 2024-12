Lanazione.it - Attivi gli influenza point. Ecco i 181 presidi aperti anche nei giorni festivi

Genova, 15 dicembre 2024 – La Regione, insieme alle cinque Asl del territorio, alle aziende ospedaliere, ai medici di medicina generale e alle strutture residenziali, ha messo a punto neiscorsi il nuovo piano di sistema per la gestione dei pronto soccorso durante letà natalizie, con particolare attenzione ai ponti di Natale e Capodanno. Per ridurre l’impatto nei punti di prima emergenza della Liguria, come negli anni passati, sono stati istituiti gli ‘’: 181 medici di medicina generale disponibili, 75 studi medici e cinque sedi di Asl e ospedalinei. Per quanto riguarda le Rsa sono circa 150 i posti letto disponibili nelle strutture contrattualizzate e sotto quotidiano monitoraggio, con la possibilità di contrattualizzare in deroga ulteriori strutture accreditate.