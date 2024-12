Lanazione.it - Arrestato ladro seriale: coinvolto in furti anche in Toscana

Firenze, 16 dicembre 2024 – E’ in carcere unche aveva messo a segnonella nostra regione, e precisamente nella zona di Lucca. La squadra mobile della Questura di Lodi ha messo fine alla fuga di un delinquente, responsabile di numerosiin abitazione. A Rozzano, nel milanese, è statoun cittadino albanese di 27 anni, pluri-pregiudicato, già noto per reati contro il patrimonio. L’uomo era pure evaso dagli arresti domiciliari lo scorso maggio. Le autorità hanno dato esecuzione a tre provvedimenti di carcerazione perin abitazione avvenuti tra il 2018 e il 2022 nelle province di Lucca, oltre a Lecco e Pavia. Quando è stato acciuffato dagli agenti, il 27enne aveva con sé strumenti da scasso come cacciaviti, un flessibile, guanti e radio ricetrasmittenti, oltre a un Suv di marca tedesca di colore scuro.