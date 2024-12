Anteprima24.it - Arpaise, Christmas Lab: grande partecipazione dei bambini per i laboratori del Natale

Tempo di lettura: 2 minutiIn una calda e festosa atmosfera, in vista del, si è svolto nella serata di ieri ad, presso l’ex edificio scolastico, “Lab”,o per idel territorio, primo appuntamento del cartellone di eventi in vista del, denominatoNatalizio, voluto ed ideato dal Comune.Alla presenza dell’Amministrazione Comunale, l’ampia sala dell’ex edificio scolastico si è riempita per una sera di tanti, non solo del territorio comunale di, ma provenienti anche dai paesi limitrofi, per partecipare tutti uniti aicreativi a cura di Logos. I piccoli infatti nella serata hanno creato e decorato la propria pallina, fatto varie decorazioni per il, giochi, balli ed animazione con i giovanissimi di Logos, ed infine la serata si è conclusa con l’arrivo di Babbo, accolto congioia dai piccoli che hanno voluto consegnare la propria letterina, immortalati con una foto ricordo.