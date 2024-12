Romadailynews.it - Almanacco del 16-12-2024 ore 07:30

Leggi su Romadailynews.it

del giorno lunedì 16 dicembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Adelaide estampado ne diviene sono Ivan Beethoven Ivana Spagna Jane Austen Addirittura è che Viaggio nel tempo solo con i nativi oggi noi andiamo a fare gli auguri ad Assunta e a Marco buon compleanno salutiamo Chiara Ivonne Sabrina Giulia Giovanni buona giornata anche a Giuseppe il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 16 dicembre del 1773 ricordiamo il Boston T party noto anche come distribuzione del tè atti di ribellione più famosi della storia moderna mentre sempre nel 16 dicembre ma del 1689 inglesi aprono la carta devi ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagniadel giorno In collaborazione con Agenzia Italia Stampa