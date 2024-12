Agorà ombre e storie nelle strade di Pizzofalcone | in un libro il passato e il futuro di un luogo simbolo di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

E’ stato presentato all’Istituto per gli studi filosofici,di. Edito da “La valle del tempo” ilcostituisce l’ultimo capitolo, per ora, della “saga ““, format di successo che ha visto la pubblicazione di numerosi volumi dedicati alle piazze d’Italia. Perse ne contano ben quattro di racconti scritti a più mani da numerosi, eterogenei autori.Il quinto’ presenta una innovazione: non parla di piazze ma di un intero quartiere, unspecialissimo che i curatori, Francesco Divenuto e Clorinda Irace (già attivi per gli altri volumi) hanno voluto raccontare in un momento clou della sua storia, quello che vede l’apertura di una stazione della metro e di un modernissimo ascensore di collegamento tra mare e collina. Un quartiere salito alla ribalta e divenuto in breve tempo set televisivo, meta turistica,di visite guidate ed esplorazioni ma anchedi struggente umanità, di contrasti stridenti, di belle