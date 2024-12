Ilrestodelcarlino.it - Ztl a Rimini, centro storico e Borgo San Giuliano verso il via: la mappa

, 15 dicembre 2024 – Se la Ztl nella zona nord ha qualcosa da insegnare, anche ine aSanpotrebbero arrivare multe a pioggia con l’attivazione delle Zone a traffico limitato. Per il momento stanno arrivando a residenti e cittadini gli avvisi sulla nuova regolamentazione. Dal primo gennaio le telecamere dei varchi si accenderanno, ma per le sanzioni c’è tempo. La fase di pre-esercizio del sistema relativo ai 13 varchi tra le due Ztl, quella dele quella al di là del ponte di Tiberio aSan, dovrebbe durare fino alla primavera. Poi vietato sbagliare perché la multa è dietro l’angolo. Residenti avvisati, come è accaduto nella zona nord quando è entrata in vigore la Ztl dopo il periodo ‘sperimentale’ in cui non scattavano i verbali, ma solo avvisi.