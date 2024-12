Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991, si chiude il girone d’andata: trasferta a Firenze alla caccia della 7ª vittoria

Sei vittorie e sei sconfitte. Quando si avvicina il giro di boaRegular Season, il bilancio delè di perfetta parità: vale 18 punti e un 7° posto in classifica che già da una settimana garantisce la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia di gennaio.Per provare a superare nelle sole prime 13 partite di questa stagione i 19 punti ottenuti lungo tutto l’arco dell’annata passata, le rossoblù hanno bisogno di fare punti al PalaWanny di, contro le padrone di casa de Il Bisonte, domenica 15 dicembre alle 17.“Visto la buona risposta data dal gruppo domenica scorsa contro Cuneo, quando era necessario vincere, e sulla carta era possibile, ma nel momento in cui si hanno delle pressioni non è così semplice, mi aspetto che, sulla scia positiva, si faccia bene anche contro