Virtus Tre indizi fanno una prova di maturità

Il calendario dell’undicesimo turno del campionato di serie A prevede un impegno casalingo per la. Alla Segafredo Arena (ore 19, diretta Dazn) arriva Trieste in una gara che è una vera cartina di tornasole per la formazione bianconera. Dopo il successo di otto giorni fa sul campo di Milano e dopo aver battuto il Baskonia a Vitoria, la V nera è ad un bivio: se perde ha le zampe di un pollo, se vince gli artigli di un’Aquila. Non ci sono mezze vie dato che la squadra ha mostrato di avere tutte le potenzialità per rimettersi in linea con quelle che erano le aspettative estive ed ora spetta ai giocatori mettere da parte tutte le questioni più o meno futili per concentrarsi sulla prestazione e sul conseguente risultato. In questo upgrade mentale il nuovo allenatore Dusko Ivanovic sta avendo un ruolo fondamentale e non è un caso che i blackout su cui spesso sono inciampati in bianconeri si stiano diradando.