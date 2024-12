Movieplayer.it - Uomini e Donne: Maria De Filippi lavora a un nuovo format sulle coppie storiche? L’indiscrezione

Leggi su Movieplayer.it

Secondo alcuni rumors, dopo il successo di This is me, la conduttrice vorrebbe celebrare lepiù longeve del dating show.Dee Pier Silvio Berlusconi starebbero discutendo di unprogetto celebrativo dedicato a una delle trasmissioni di successo di Queen Mary. Dopo il fortunato esperimento di This is Me, che ha riportato sul palco i migliori talenti di Amici, questa volta l'idea sarebbe incentrataesi a. Secondo le indiscrezioni di Amedeo Venza,Deè pronta a sorprendere il pubblico con una nuova trasmissione che vedrà protagoniste alcune dellepiù amate nate all'interno del dating show. Ilsarà dedicato alle storie d'amore che, sbocciate davanti alle telecamere, sono riuscite .