Stop al fumo all’aperto Milano lancia un segnale ed estende il divieto

Si torna a parlare delloalanche. La citt diune presto potrebbe essere seguita da tante altre città.Il 2025 potrebbe essere ricordato come l’anno della lotta al, con delle novità che faranno traballare soprattutto i fumatori.alunedil(Notizie.com)Nel capoluogo lombardo ilalsarà esteso, a partire dal 1° gennaio 2025, anche all’aria aperta. Il Comune ha deciso di dare una sterzata in fatto di qualità dell’ariando ila tutte le aree pubbliche o a uso privato comprese strade e tavolini di bar. Si potrà fumare solo in luoghi isolati dove si rispetterà la distanza minima di 10 metri nei confronti delle altre persone.Chi infrangerà ilsarà costretto a pagare una sanzione pecuniaria tra i 40 e i 240 euro.